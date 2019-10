«Bisogna firmare l'accordo quadro con l'Unione europea»

BERNA - I Verdi liberali si avvicinano alle elezioni federali con molto slancio: secondo i sondaggi elettorali Tamedia, il partito potrebbe crescere. Abbiamo intervistato il presidente nazionale Jürg Grossen.

Jürg Grossen, come mai un giovane straniero di seconda generazione dovrebbe votare i Verdi liberali?

«Ci impegniamo affinché la prossima generazione non debba avere a che fare con problemi climatici o difficoltà finanziarie. Sono dell’opinione che ci dobbiamo assumere delle responsabilità anche in ambito finanziario. E non lasciare tutto nelle mani della prossima generazione».

La Svizzera dovrebbe sottoscrivere l’accordo quadro?

«Assolutamente sì: l’accordo quadro con l’Unione europea è stato negoziato bene».

Quante settimane di congedo paternità si dovrebbero concedere?

«Sono per un congedo parentale di quattordici settimane a testa».

Se potesse portare un cambiamento in Svizzera, quale sarebbe?

«Mi piacerebbe che per soddisfare il fabbisogno energetico del paese si impieghino solo fonti rinnovabili».

Benzina e diesel vanno tassati maggiormente per spingere i cittadini a passare alla mobilità elettrica?

«Certamente!»

Vorremmo conoscerla meglio. Quando è stato ubriaco per l’ultima volta?

«La scorsa settimana abbiamo organizzato un open-air… e ho bevuto un po’ troppa birra».

A casa sua chi si occupa delle faccende casalinghe?

«Principalmente mia moglie. Io aiuto quando posso, ma a dire il vero non faccio tantissimo».

Quando è stata l’ultima volta in cui ha pregato?

«Non mi ricordo».

Possiede una tessera per la donazione degli organi?

«No, ma è molto importante averla. Devo assolutamente farne una».