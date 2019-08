Sei in assistenza? Il tuo nome sarà pubblico

BERNA - È giusto essere in grado di sapere senza grandi sforzi se qualcuno riceve assistenza sociale o meno? Il Parlamento dovrà presto affrontare la questione. La commissione competente del Consiglio nazionale ha infatti eliminato le misure di assistenza sociale dall'elenco dei dati particolarmente sensibili. Il deputato PS Cédric Wermuth non ci sta: «Questo passo porta all’uso improprio di tali informazioni», commenta.

L'idea politica alla base della soppressione delle misure dall’elenco è chiara: «I beneficiari di assistenza sociale dovrebbero essere controllati. Alcuni vogliono persino facilitare l’ottenimento di tali informazioni da parte di privati, per esempio dai proprietari di immobili».

La consigliera nazionale UDC Barbara Steinemann, dal canto suo, sostiene che «i dati dei beneficiari dovrebbero essere utilizzati principalmente a fini di analisi. Il punto è scoprire perché circa il 90% degli eritrei richiede l’assistenza». Steinemann non ritiene che tali dati necessitino di una specifica protezione: «I beneficiari di assistenza sociale non sono di per sé l'anello debole della società. Sicuramente c'è chi è malato e sta aspettando una rendita, ma c'è anche chi sta semplicemente cercando invano di trovare lavoro».

Dal punto di vista giuridico, per l’avvocato Martin Steiger non è chiaro per quale motivo i beneficiari di assistenza sociale dovrebbero essere riconoscibili come tali. Il legale ritiene che gli abusi non dovrebbero essere risolti a loro spese.