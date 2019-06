Campione nello spazio doganale dell'Ue: «Come vuole agire il Governo?»

BERNA - Il 1° gennaio 2020 è prevista l’entrata di Campione d’Italia nello spazio doganale dell’Unione europea. Con questa modifica è prevista l’applicazione dei diritti doganali e delle accise attualmente vigenti in Italia e nell’UE, oltre all’introduzione da parte dell’Italia di una tassa locale equivalente all’IVA svizzera. Per Marco Chiesa, allo stato attuale non sembra però esservi chiarezza formale sull’introduzione della tassa locale equivalente all’IVA svizzera che deve garantire condizioni di parità tra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel Comune di Campione d’Italia.

Per questo, il consigliere nazionale dell'UDC chiede al Consiglio federale come intenda procedere per stabilire un intesa formale con il Governo italiano che garantisca le condizioni di parità tra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel Comune di Campione d’Italia. Inoltre, nel caso in cui tale intesa non si realizzasse in tempo utile, come intenda procedere qualora l’Italia non introducesse una tassa equivalente a quella svizzera, che andrebbe prelevata su beni e servizi destinati a Campione d’Italia.