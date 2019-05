L'Udc punta agli Stati con Franz Grüter

LUCERNA - L'UDC del canton Lucerna punta sul consigliere nazionale Franz Grüter per conquistare per la prima volta un seggio al Consiglio degli Stati. L'assemblea dei delegati lo ha nominato ieri sera a Emmen (LU), informa il partito in un comunicato.

Il 55enne di Eich (LU) è presidente del consiglio di amministrazione dell'operatore internet e dati Green.ch. Sino alla fine del 2015 era stato presidente della direzione della stessa società.

Grüter si è reso protagonista di una folgorante carriera politica: eletto nella primavera 2015 nel parlamento cantonale, nell'autunno dello stesso anno ha conquistato un posto al Nazionale. Dal 2012 al 2017 ha inoltre presieduto l'UDC del canton Lucerna.

I due seggi del Consiglio degli Stati di Lucerna sono tradizionalmente appannaggio del PPD e del PLR. Il liberale radicale Damian Müller si ripresenta, mentre il PPD Konrad Graber non chiede il rinnovo del mandato. Il partito di ispirazione cristiana intende difendere il seggio con la consigliere nazionale Andrea Gmür. La poltrona fa però gola anche al PS, che scende in campo con il presidente cantonale David Roth.

Ieri sera l'UDC lucernese ha stabilito anche la lista per il Nazionale. Vi figureranno gli uscenti Yvette Estermann (alla camera del popolo dal 2007), Felix Müri (dal 2003) e Franz Grüter (che quindi si candida per entrambe le camere). Saranno affiancati da Angela Lüthold, Willi Knecht, Oliver Imfeld, Dieter Haller e Vroni Thalmann. Il nono e ultimo candidato non è stato ancora determinato: lo sarà successivamente.

La lotta per il Consiglio Nazionale è resa quest'anno ancora più accesa per il fatto che il cantone, a causa dell'evoluzione demografica, potrà mandare a Berna solo nove deputati, contro i 10 del 2015. La rappresentanza decisa quattro anni or sono è stata di 3 UDC, 3 PPD, 2 PLR, 1 PS e 1 Verde.