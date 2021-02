Il comeback della Coca Cola da mezzo litro

BASILEA - La questione aveva fatto discutere. E non aveva mancato di suscitare molta indignazione da parte dei consumatori. Sono ormai passati due anni da quando le bottigliette di Coca Cola in vendita in Svizzera si sono ristrette: quelle da 500 millilitri erano infatti diventate da 450 millilitri. Mantenendo però lo stesso prezzo. Una mossa che aveva permesso alla Hellenic Bottling Company (che nel nostro paese si occupa della fornitura della nota bevanda) di aumentare il fatturato.

Ma ora qualcosa sta per cambiare. Sugli scaffali di determinati negozi Coop sta tornando la bottiglietta da mezzo litro, allo stesso prezzo di due anni fa: 1 franco e 35 centesimi. Ne dà notizia il Blick. «Da questa settimana la bottiglia da mezzo litro è già disponibile presso singole filiali Coop-to-go. A partire dalla prossima si troveranno poi in tutti i principali supermercati Coop della Svizzera» conferma una portavoce, interpellata dal quotidiano d'oltre San Gottardo.

Com'è possibile? La multinazionale ha forse rivisto la propria strategia? Ebbene no, in quanto si tratta di una Coca Cola che non viene prodotta in Svizzera ma che proviene dall'estero. Coop la importa bypassando il fornitore. E l'intenzione è di mantenere la bottiglia da mezzo litro nell'assortimento. «Non si tratta di una promozione che ha una scadenza» assicura ancora la portavoce.

E c'è di più. Coop manterrà anche la bottiglia "ristretta" (quella da 450 millilitri). Ma lo farà riducendo il prezzo di cinque centesimi (quindi a un franco e trenta centesimi).