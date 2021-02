Tesla, per ora niente richiami in Svizzera

BERNA - Non ha per il momento avuto ancora ripercussioni in Svizzera il provvedimento imposto dalle autorità americane a Tesla, che si vedrà costretta a richiamare 158'000 vetture per un problema di sicurezza legato all'esaurimento della memoria del computer di bordo.

Finora nella Confederazione non sono giunte segnalazioni, ha indicato all'agenzia Awp un portavoce dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). Sul tema stanno peraltro indagando anche gli specialisti tedeschi del Kraftfahrbundesamt (KBA), che hanno chiesto informazioni alla casa automobilistica americana. Saranno queste indagini a stabilire quanto i disguidi interessino il mercato europeo e quindi anche quello svizzero, ha fatto sapere l'addetto stampa dell'USTRA.