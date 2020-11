Lidl, presto casse automatiche in tutta la Svizzera

FRAUENFELD - Lidl introdurrà casse automatiche in tutta la Svizzera: dopo una fase di prova la catena di supermercati ha deciso di puntare sull'utilizzo a tappeto dei dispositivi Self Checkout (postazioni in cui il cliente scansiona da solo gli articoli comprati), che andranno ad affiancarsi alle casse standard, riducendone il carico.

«Lidl Svizzera è il primo discount a livello nazionale che punta su questo moderno tipo di casse», afferma la società con sede a Weinfelden (TG) in un comunicato odierno. Durante la fase di test il grande distributore ha constatato che i clienti con acquisti più limitati apprezzano la nuova offerta. Questa da parte sua sgrava le casse tradizionali, abbreviando i tempi di attesa anche per coloro che non utilizzano il Self Checkout.

Le nuove casse trovano già ampio utilizzo soprattutto nelle filiali cittadine: nella succursale Fraumünsterpost a Zurigo circa la metà della clientela paga i propri acquisti attraverso il Self Checkout. L'installazione delle nuove casse avverrà durante la modernizzazione di tutte le filiali in corso in Svizzera.

Lidl Svizzera è stata fondata nel 2003 e le prime filiali sono state aperte nel marzo 2009. Oggi l'azienda con sede a Weinfelden (TG) gestisce 145 punti vendita (sette in Ticino e quattro nei Grigioni) e ha 4000 dipendenti. A livello europeo le succursali del gruppo tedesco (le cui origini risalgono agli anni 30 del secolo scorso) sono circa 10'800 in 29 paesi. Lidl dispone della più grande rete di negozi di alimentari discount del continente.