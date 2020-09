«La Svizzera esce vincitrice dalla pandemia»

ZURIGO - Il CEO di Credit Suisse Thomas Gottstein vuole mantenere gli obiettivi di distribuzione degli utili previsti. «Anche in futuro vogliamo girare la metà dei nostri utili agli azionisti, attraverso dividendi o riacquisti», ha dichiarato in un'intervista alla Schweiz am Wochenende.

In primavera, su pressione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati Finma, Credit Suisse aveva pagato solo la metà dei dividenti previsti. L'obiettivo rimane quello di versare il resto in autunno, ha sottolineato il CEO.

«È prevista un'assemblea generale straordinaria il 27 novembre durante la quale gli azionisti potranno decidere», ha continuato Gottstein. «Lo sviluppo della società e i nostri solidi bilanci ci permettono di perseguire i nostri obiettivi: aumentare ogni anno del 5% i dividenti».

Tagli e coronavirus - Gottstein ha anche difeso l'annuncio fatto in agosto, riguardo al possibile taglio di 500 posti di lavoro e la chiusura di alcune filiali. «Non possiamo più permetterci di continuare a mantenere filiali che sono sempre meno utilizzate», ha spiegato.

Sulla situazione legata al coronavirus, ha invece dichiarato che la Svizzera ne esce vincitrice, con una situazione migliore rispetto alla maggioranza degli altri Paesi europei. Alcuni settori si sono addirittura rafforzati: «Vedo già molte persone facoltose che si spostano in Svizzera, per paura di un netto aumento delle tasse in ambito europeo».