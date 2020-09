Cassa malati? Con Atupri si paga in bitcoin

BERNA - Atupri dà il via libera ai pagamenti in criptovaluta: la cassa malati offre ora la possibilità di saldare le fatture con bitcoin e con ethereum. A parte i costi della transazione, la cosiddetta commissione di "mining", il cliente non dovrà sostenere altri oneri aggiuntivi, informa la società sul suo sito internet. Il tasso di cambio è garantito per cinque minuti e si assicura la tutela della sfera privata: non saranno ceduti dati a terzi.

Atupri afferma di essere il primo assicuratore della salute in Svizzera a offrire la possibilità di saldare i debiti con valuta cibernetica. I clienti che desiderano farlo possono impostare la relativa opzione sul sito, compilare un formulario o comunicarlo tramite contatto telefonico.

Atupri è stata fondata nel 1910 come cassa malattia delle Ferrovie federali svizzere (FFS). Porta il nome Atupri dal 2003.