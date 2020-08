Bucherer taglia 370 posti di lavoro

LUCERNA - Pesante taglio occupazionale presso Bucherer: duramente colpito dalla crisi del coronavirus il gruppo attivo nel commercio di orologi e gioielli presente anche in Ticino e nei Grigioni cancellerà 370 dei suoi 2'400 posti di lavoro a livello mondiale.

In Svizzera dovrebbero andare persi 220 impieghi, di cui 170 nella sede centrale e nei negozi lucernesi, fa sapere in un comunicato odierno la società in mani familiari. Delle 150 posizioni in esubero all'estero, 100 sono già state cancellate negli Stati Uniti.

In qualità di azienda leader nel settore dei beni di lusso, Bucherer è stata colpita duramente dalla crisi mondiale dovuta alla pandemia e dal crollo quasi totale del turismo internazionale che ne è seguito, spiegano i vertici. In particolare a causa dell'assenza di ospiti asiatici, fin da gennaio, è stato registrato un crollo massiccio delle vendite, soprattutto in Svizzera.

Le prospettive del turismo internazionale, di vitale importanza per Bucherer, e l'incombente recessione, che sta colpendo in modo particolarmente duro l'industria dei beni di lusso, non permettono d'intravedere alcun miglioramento significativo prima del 2023.

A Lucerna la contrazione delle vendite a partire da febbraio è stata del 90% e le attività non si sono riprese con la fine del confinamento in maggio. Pure in altre località i cali sono notevoli. In questo contesto, Bucherer è costretta ad adattare le sue risorse alle nuove realtà per rimanere competitiva a lungo termine, si legge nella nota.

Oggi la direzione, insieme ai rappresentanti dei lavoratori, ha aperto la consultazione prevista dalla legge. In questo quadro si stanno discutendo le possibili misure per mitigare le conseguenze della ristrutturazione e si sta in particolare definendo il piano sociale.

L'azienda fa sapere di aver esaminato a fondo tutte le alternative e di aver ritardato il più a lungo possibile i tagli. Si stanno cercando le migliori soluzioni possibili per tutti coloro che saranno colpiti. Per i casi più difficili sarà creato un fondo speciale.

Fondata nel 1888, Bucherer è presente in numerose località in Europa e - attraverso il marchio Tourneau - negli Stati Unti. In Svizzera i punti vendita sono 17. Il gruppo dà lavoro a oltre 2400 persone, di cui 1100 in Svizzera e 600 a Lucerna.