Nestlé dovrà cambiare nome ai suoi hamburger vegani

VEVEY - Nestlé dovrà trovare un nuovo nome per il suo hamburger vegano "Incredible Burger".

Il Tribunale distrettuale dell'Aja, nei Paesi Bassi, ritiene infatti che il colosso alimentare vodese abbia scelto tale nome per il proprio prodotto di modo che possa essere confuso con l'"Impossible Burger" della concorrente americana Impossible Foods.

Inoltre in tal modo viene reso più difficile il lancio sul mercato europeo dell'hamburger vegano del gruppo fondato nel 2011, riferiscono oggi diversi media. Impossible Foods è in attesa dell'autorizzazione da parte delle autorità europee preposte alla sicurezza alimentare perché per il suo prodotto, che negli Stati Uniti è già sugli scaffali dal 2016, contiene un lievito geneticamente modificato che ha il sapore di carne.

Nel 2018 Nestlé ha avviato trattative con la concorrente per cercare di ottenere un possibile accordo di licenza. Stando a documenti del tribunale olandese, la multinazionale di Vevey ha però lanciato il proprio hamburger mentre i negoziati erano ancora in corso: ciò ha sollevato il sospetto che Nestlé tentasse d'impedire l'introduzione dell"Impossibile Burger" in Europa.

Ora la corte olandese ha emesso una decisione provvisoria in base alla quale Nestlé ha quattro settimane di tempo per ritirare dagli scaffali dei dettaglianti gli "Incredible Burger" del suo marchio "Garden Gourmet", altrimenti sarà costretta a pagare 25'000 euro al giorno per ognuna delle sue dieci filiali coinvolte nella disputa.

Interrogato dall'agenzia AWP il gruppo vodese si è detto deluso della decisione. «Siamo dell'avviso che ognuno dovrebbe essere in grado di utilizzare termini descrittivi come 'incredible' per esaltare le caratteristiche di un prodotto», ha dichiarato una portavoce. "Daremo seguito alla decisione ma al contempo inoltreremo ricorso».

Prossimamente Nestlé presenterà in Europa una nuova versione dell'hamburger che si chiamerà "Sensational Burger", ha proseguito la portavoce. Il nuovo nome sarà utilizzato anche per tutti gli altri prodotti che finora nel Vecchio continente erano denominati "incredible". Anche in Svizzera questo cambiamento sarà presto effettivo.