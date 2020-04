I Verdi chiedono di stanziare diversi miliardi per una ripresa più ecologica

BERNA - Il gruppo parlamentare dei Verdi vorrebbe che si stanziassero diversi miliardi di franchi per una serie di misure destinate a migliorare la resilienza di strutture e settori economici colpiti dalla pandemia di Covid-19 dando loro un orientamento più sociale, ecologicamente sostenibile e che tuteli maggiormente il clima.

Dovrebbe essere un programma per rafforzare i circuiti economici regionali nonché la protezione climatica e ambientale, creando posti di lavoro e valore aggiunto a livello locale, precisa il gruppo verde, riunito oggi per la terza volta in videoconferenza.

Anche gli ecologisti hanno iniziato oggi a preparare la sessione speciale delle Camere e le riunioni delle commissioni. In seno a quella per l'economia e i tributi (CET), i Verdi rivendicano un sostegno ai lavoratori indipendenti colpiti indirettamente dalla pandemia, una riduzione netta degli affitti per i locali commerciali, solidi scenari di uscita dal confinamento fondati su basi scientifiche nonché l'avvio di un programma di rilancio ecologico.

Nel quadro della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC) gli ambientalisti auspicano che gli alunni già svantaggiati non lo siano ulteriormente, che ci sia un sostegno finanziario per gli asili nido, e maggiori aiuti alla cultura, allo sport e agli artisti.

Nella Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS), i Verdi si impegnano a favore del rispetto dei periodi di riposo per il personale sanitario, di una migliore tutelare di quello del commercio al dettaglio e di un accesso alle cure anche per i migranti privi di documenti. Sempre nell'ambito di questa commissione gli ecologisti chiedono inoltre di rafforzare la lotta alla violenza domestica e di evitare categoricamente un aumento dei premi dell'assicurazione malattia a causa della Covid-19.

Dal canto loro, i Giovani Verdi difendono l'introduzione di un reddito di base incondizionato (RBI). Ritenendo che sia la risposta alle conseguenze della crisi del coronavirus, oggi hanno presentato al Consiglio federale una petizione in tal senso, firmata da 33'000 persone.

Secondo la gioventù ambientalista i lavoratori autonomi e quelli impiegati in rapporti di lavoro non regolamentati non sono sufficientemente tutelati. «È ingiusto privatizzare i profitti quando l'economia è in piena espansione e, allo stesso tempo, collettivizzare le perdite in tempi di crisi», dice Oleg Gafner, co-presidente dei Giovani Verdi svizzeri.