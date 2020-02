Helsana, l'utile netto 2019 è di 436 milioni

ZURIGO - La cassa malattia Helsana ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile netto di 436 milioni di franchi, a fronte di appena 54 milioni l'anno precedente.

Ciò grazie all'elevata performance degli investimenti di capitale e al solido risultato tecnico-assicurativo. In progressione anche i premi incassati, saliti da 6,5 a 6,74 miliardi di franchi, indica un comunicato diffuso oggi.

La combined ratio, vale a dire la somma dei costi delle prestazioni e delle spese d'esercizio in percentuale dei premi incassati è passata dal 97,3 al 98,6% (nella sola assicurazione di base è salita dal 97,1 al 98,1%). Valori inferiori al 100% mostrano un andamento redditizio degli affari. Il risultato tecnico-assicurativo è pari a 97 milioni (175 milioni l'anno prima),

Dopo una flessione del 2,6% nel 2018 la performance complessiva del portafoglio degli investimenti è stata di un +9,0% lo scorso anno.

Il gruppo Helsana è una società per azioni non quotata in Borsa con oltre 3'300 collaboratori. Gli assicurati sono più di 2 milioni. Per il 2020 nella sola assicurazione di base si contano circa 120'000 clienti in più, a fronte di un incremento di 66'000 nel 2019.

Fonte Ats Awp