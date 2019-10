Sostituti della carne: arriva in Svizzera il burger vegano di Burger King

ZURIGO - Nella lotta alla conquista del mercato dei sostituti vegani della carne sarà Burger King a fare il primo passo in Svizzera. La catena di fast food sarebbe infatti pronta a lanciare il suo Rebel Whopper nel nostro Paese già entro la metà di novembre.

Lo riporta la SonntagsZeitung, che cita fonti interne a Burger King. Da quest’ultima, tuttavia, non arrivano conferme e non è dato sapere chi produrrà il burger vegano, che viene già testato in Svezia in versione "manzo" e "pollo" (Rebel Chicken King). Nestlé e il suo Incredible Burger già distribuito da McDonald’s in Germania? Il concorrente Beyond Meat?

Tra i produttori di imitazioni della carne - ai quali si aggiunge Impossible Foods - è in corso una lotta per la conquista dei menù delle catene di fast food che si combatte Paese per Paese (leggi qui). Le direzioni nazionali di McDonald’s e Burger King decidono infatti autonomamente offerta e fornitori.

Dopo l’esperienza tedesca «soddisfacente» con i prodotti di Nestlé, McDonald’s sta per esempio testando in Canada un burger di Beyond Meat. Per sapere quale dei due sbarcherà in Svizzera bisognerà però ancora attendere: «Valutiamo attentamente i risultati in Canada e analizzeremo che cosa comportino per il mercato svizzero», fa sapere al domenicale svizzero-tedesco Deborah Murith di McDonald’s Svizzera.