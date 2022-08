Risucchiati nelle acque, tre turisti salvati dai presenti

Poteva finire malissimo la decisione di tre turisti di fare qualche passo (in piedi) nel fiume, venerdì vicino a Stein am Rhein, se non fosse stato per l'azione eroica di tre persone che erano sul posto (due giovani che stavano facendo Stand-Up paddle e un collaboratore del Lido Riipark), che allertati dalle loro urla sono interventi e sono riusciti a portarli a riva.