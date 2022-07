Trovato un anziano che galleggiava tra i canneti

Una volta recuperato, l'anziano è stato rianimato e in seguito trasferito sull'ambulanza per ulteriori cure mediche. Nonostante i soccorsi, non è stato possibile evitarne la morte. Sulla base delle indagini condotte, in collaborazione con l'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna, si può ipotizzare che un problema medico abbia preceduto l'incidente.