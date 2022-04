Incidente tra un'auto e un trattore: quattro persone lievemente ferite

LüCHINGEN - Un incidente stradale ha avuto luogo ieri pomeriggio, intorno alle 18.20, sulla Rorschacherstrasse a Lüchingen, nel canton San Gallo.

Un uomo di 69 anni stava guidando il suo trattore da Rebstein in direzione di Altstätten. A bordo insieme a lui viaggiavano due ragazze. Secondo la ricostruzione della polizia cantonale sangallese un'auto guidata da un 20enne gli è passata davanti, ma successivamente ha rallentato. Il conducente del trattore ha interpretato questo come un arresto sul lato della strada e ha quindi tentato di sorpassare, mentre in realtà il 20enne stava svoltando a sinistra.

C'è stato quindi un urto tra i due veicoli e, in seguito alla manovra del 69enne per evitare il muro di una casa, il mezzo agricolo si è rovesciato su di un fianco.

Tutte le persone coinvolte nel sinistro hanno riportato ferite lievi. Le due ragazze a bordo del trattore sono state trasportate in ospedale, mentre ciò non è stato necessario per i due conducenti. I danni materiali ai veicoli sono stati quantificati in circa 13mila franchi.

POLIZIA CANTONALE SANGALLO