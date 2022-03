Il manubrio si incastra nella catena, finisce nel Reno

COIRA - Brutta avventura per un ciclista 51enne stamane a Coira: l'uomo, in sella alla sua bici elettrica, stava pedalando lungo un sentiero in riva al Reno quando il manubrio si è incastrato in una catena usata per la sicurezza degli escursionisti.

Dopo aver perso l'equilibrio, il 51enne è caduto nel fiume dove è stato trascinato via dalla corrente. L'uomo è poi riuscito ad aggrapparsi a una sporgenza rocciosa.

Un pescatore che si trovava nelle vicinanze ha potuto allertare i soccorsi. Lo sfortunato ciclista è stato recuperato dalla Rega con un verricello e trasportato all'ospedale di Coira con ferite leggere.