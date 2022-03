Due trattori paralizzano il traffico ferroviario

BERNA - Un trattore è finito sui binari della linea ferroviaria Zurigo-Sciaffusa questa mattina a Niederglatt, piccolo paesino vicino a Bülach (ZH). Il conducente, un contadino di 65 anni, è rimasto leggermente ferito, indica la polizia cantonale zurighese. Secondo le FFS, il traffico ferroviario regionale e a lunga percorrenza sarà perturbato fino alle 17.00 a causa delle operazioni di recupero del veicolo.

Un incidente analogo è avvenuto ieri pomeriggio sulla linea Soletta-Moutier (BE) in territorio di Crémines (BE). In questo caso sui binari è finito in trattore munito di aratro, il cui guidatore non ha riportato ferite, ha indicato oggi la polizia cantonale bernese. La circolazione dei treni è rimasta interrotta per più ore.