Sarah, l'11enne scomparsa da Berna, è stata ritrovata nella notte

BERNA - È stata ritrovata nella notte tra giovedì e venerdì Sarah, la ragazzina di 11 anni con handicap mentale che era scappata ieri pomeriggio intorno alle 16.50, dopo una visita di gruppo al Museo di storia naturale di Berna.

Lo ha comunicato all'alba la Polizia cantonale di Berna. Per svariate ore c'è stata grandissima apprensione nella capitale federale: le ricerche hanno visto impegnate anche le unità cinofile, ma inizialmente non ci sono stati risultati.

È stato un passante a localizzarla e ad avvisare le autorità. In quel momento l'11enne era sola. Gli agenti, una volta arrivati sul posto e proceduto alla sua identificazione, si sono accertati delle sue condizioni di salute e l'hanno portata in ospedale per controlli. Trattandosi di una minorenne e di una situazione per molti aspetti delicata, non sono state fornite ulteriori indicazioni.

La Polizia cantonale bernese ha ringraziato la popolazione e tutti coloro che si sono prodigati nelle ricerche di Sarah.