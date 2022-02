Scontri tra tifosi di YB e Basilea: otto fermi

BERNA - Ieri sera, alla vigilia dell'incontro di calcio fra Young Boys e FC Basilea, tifosi delle due squadre hanno dato vita a scontri nella città di Berna. La polizia è intervenuta con proiettili di gomma e ha fermato otto persone.

La polizia cantonale ha notato verso le 22 di ieri un gruppo importante di persone che si aggirava per la città, in parte col volto coperto, si legge in un comunicato odierno. In seguito si sono verificati scontri.

Le forze dell'ordine sono quindi intervenute, disperdendo i presenti. Otto persone, appartenenti alle tifoserie di entrambe le squadre, sono state fermate. Nessuno è rimasto ferito, ma sono stati sequestrati fuochi pirotecnici e altri oggetti. Indagini sono in corso.