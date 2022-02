ZURIGO - Un uomo di 45 anni e un 17enne sono rimasti gravemente ustionati ieri sera nell'incendio provocato da una deflagrazione nella sala di controllo di un parcheggio sotterraneo a Schlieren, alle porte di Zurigo.

All'arrivo dei pompieri, le fiamme erano già spente, indica oggi in una nota la polizia cantonale zurighese. Un altro uomo arrivato sul posto in soccorso dei due ha dovuto far ricorso al sostegno psicologico. Sono in corso indagini per chiarire le cause dell'incidente.