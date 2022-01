Rissa sulla Piazza Federale, due giovani in ospedale

BERNA - Un 17enne e un 22enne sono rimasti feriti in una rissa che ha coinvolto diversi giovani la scorsa notte sulla Piazza Federale a Berna. Entrambi sono stati portati in ospedale in ambulanza.

Altri quattro giovani, tre ragazzi e una ragazza tra i 16 e i 21 anni, sono stati fermati e portati al posto di polizia per accertamenti.

La centrale operativa ha ricevuto la segnalazione della rissa dopo mezzanotte, indica oggi in una nota la polizia cantonale bernese. Il 17enne ferito è stato trovato dagli agenti all'entrata a est della terrazza di Palazzo Federale. Il 22enne è stato trovato poco più tardi nelle vicinanze della torre del Käfigturm, sul lato opposto della piazza.

In base agli elementi disponibili, i due sono rimasti feriti nel corso della medesima rissa che ha coinvolto diversi minorenni e giovani adulti, scrive la polizia. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.