Slitta sul ghiaccio e impatta con un tir, tragica morte per una giovane

SAN GALLO - Il ghiaccio sulla carreggiata si è rivelato fatale per una giovane conducente che questa mattina, dopo aver perso il controllo della sua vettura in quel di Niederbüren (SG), ha finito per impattare contro un camion che sopraggiungeva in direzione contraria.

In seguito all'impatto, il tir è finito fuori strada per diversi metri mentre la donna è rimasta intrappolata fra le lamiere della sua auto. Vano l'intervento dei soccorsi che hanno provato a liberarla, la ragazza è infatti deceduta sul posto per le ferite riportate.

A causa del sinistro la strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Polca San Gallo