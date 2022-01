Le truffe con i falsi poliziotti si moltiplicano

GRANGES-PACCOT - Nelle ultime settimane si è registrato un aumento delle frodi telefoniche a Friburgo e in diversi altri cantoni: falsi poliziotti cercano di sottrarre denaro, soprattutto a persone anziane, evocando inesistenti difficoltà per un famigliare. La polizia cantonale friburghese invita alla massima prudenza in un comunicato emanato oggi.

Il modus operandi è quasi sempre lo stesso: al telefono i truffatori si fingono agenti di polizia e chiedono alle vittime di non riagganciare. Spiegano che un membro della famiglia è stato coinvolto in un incidente stradale ed in custodia o in ospedale. I truffatori affermano poi che il famigliare deve pagare una certa somma di denaro per coprire i costi dell'ospedale o per la cauzione. Si tratta spesso di decine di migliaia di franchi.

La maggior parte dei casi si sono verificati nella Svizzera romanda e orientale, ha precisato la polizia, che invita le vittime a segnalare immediatamente qualsiasi situazione sospetta al 117.