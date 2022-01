Truffe telefoniche, due arresti

AARAU - Nel canton Argovia sono stati arrestati ieri due cittadini spagnoli, una donna di 26 anni e un uomo di 30 anni, che si apprestavano a prendere in consegna i proventi di una truffa telefonica.

Gli autori di questo tipo di truffa sono molto attivi di questi tempi, indica oggi in una nota la polizia cantonale argoviese.

I due spagnoli sono stati arrestati davanti alla porta di una donna di 79 anni. L'anziana donna si è rivolta alle forze dell'ordine dopo essere caduta nel tranello e aver consegnato alcune migliaia di franchi a una sconosciuta.

In precedenza la pensionata aveva ricevuto la telefonata di un uomo che, spacciandosi per il responsabile della sicurezza di una banca, le ha raccontato che un grande negozio di elettronica aveva cercato di addebitare sul suo conto 6'000 franchi per l'acquisto di un televisore. Come detto, l'anziana ha in un primo tempo obbedito, ma di fronte a una nuova richiesta dei truffatori si è insospettita ed ha chiamato la polizia.

Altre vittime - Sempre ieri, altre due donne di 84 e 87 anni sono state vittime di truffe telefoniche, scrive ancora la polizia argoviese. Entrambe sono state raggiunte al telefono da donne che parlavano in "buon tedesco" e si sono spacciate per l'agente della polizia cantonale "Vanessa Schmid" e rispettivamente "Anna Schwarz".

Le due anziane signore si sono fatte convincere a consegnare «grosse somme di denaro», in due luoghi diversi del cantone, depositandole, come da istruzioni, sotto cassonetti per la raccolta dei rifiuti compostabili.