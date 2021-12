Omicron nella scuola elementare, quarantena per oltre 300 allievi

GINEVRA - Un'intera scuola elementare di Meyrin (GE) è in quarantena in seguito all'identificazione di un caso molto probabile di variante Omicron. La misura, che durerà fino al 23 dicembre incluso, tocca in totale 300 allievi e una decina di adulti.

Tutte le persone interessate, così come le loro famiglie, hanno ricevuto a inizio settimana la richiesta di effettuare un test PCR, ha indicato oggi il Dipartimento cantonale della sicurezza, della popolazione e della salute (DSPS). L'obiettivo è di individuare il più rapidamente possibile l'eventuale presenza della più recente mutazione del coronavirus scoperta e di prevenire la sua propagazione.

Domenica, il dipartimento ha annunciato la messa in quarantena di una classe di un'altra scuola elementare di Meyrin. Per il momento il laboratorio non ha ufficialmente confermato che si tratta di un'infezione legata alla variante Omicron, ha precisato il portavoce del DSPS Laurent Paoliello, pur se ciò è altamente probabile. In entrambi i casi si tratterebbe di un contagio «importato», ovvero da far risalire al ritorno da un viaggio all'estero.