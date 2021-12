DÖTTINGEN - Una donna è morta in seguito a un incendio scoppiato ieri sera verso le 22.30 in un appartamento di una casa plurifamiliare a Döttingen, nel canton Argovia. L'identità della vittima e le cause del sinistro non sono ancora note, indica un comunicato diramato stamani dalla polizia cantonale.

Una volta entrati nell'appartamento i pompieri hanno trovato il cadavere. I danni materiali ammontano ad alcune migliaia di franchi.