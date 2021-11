Il fuoco di bonifica va fuori controllo

COIRA - Un incendio scoppiato sabato mattina sopra Schiers, in Prettigovia (GR), è stato domato grazie all'intervento di un elicottero. Un'inchiesta è stata aperta per appurare le cause esatte del rogo, indica oggi in una nota la polizia cantonale grigionese.

Stando ai primi accertamenti, le fiamme erano divampate verso le 10.15 dopo che un fuoco di bonifica autorizzato era andato fuori controllo a causa del vento. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi della polizia e dei vigili del fuoco per circoscrivere l'incendio. Una superficie di circa 100 ettari è andata distrutta, ma non si segnalano feriti.