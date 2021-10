Si schianta contro un albero, l'auto viene avvolta dalle fiamme

FRAUENFELD - Si è salvata per un pelo l'automobilista rimasta coinvolta in un incidente stamattina a Frauenfeld. La sua Tesla è infatti stata divorata dalle fiamme dopo essersi scontrata con un albero.

Due auto e un albero - Erano circa le 9.30, quando la donna è entrata nel parcheggio di un negozio. Per cause ancora da chiarire, la conducente ha poi perso il controllo dell'autovettura, che si è scontrata con due veicoli in sosta. La folle corsa non è però terminata qui: l'auto ha attraversato il marciapiede e una corsia della Zürcherstrasse, schiantandosi infine contro un albero sullo spartitraffico. Subito dopo l'impatto, l'auto ha iniziato a bruciare. La conducente, che ha riportato ferite di media gravità ed è stata portata via dall'ambulanza, è fortunatamente riuscita a lasciare l'autoveicolo con l'aiuto di un passante.

I danni - I vigili del fuoco di Frauenfeld sono intervenuti rapidamente, riuscendo a spegnere l'incendio. Un funzionario dell'Ufficio per l'Ambiente ha accompagnato le operazioni di spegnimento. Dei professionisti specializzati nel settore hanno abbattuto l'albero e scavato il terreno contaminato. I danni materiali ammontano a diverse decine di migliaia di franchi. Ancora da chiarire le esatte dinamiche dell'incidente, per il quale è stata aperta un'inchiesta.