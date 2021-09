Va a fuoco un'azienda di rifiuti

GLATTBURG (ZH) - Incendio di vaste proporzioni questa notte a Glattbrugg, nel canton Zurigo. Un'alta colonna di fumo si è levata sopra un capannone di stoccaggio rifiuti, che è stato interamente divorato dalle fiamme.

I pompieri sono intervenuti sul posto attorno a mezzanotte, e hanno lavorato fino all'alba per spegnere il rogo. Le strade adiacenti l'azienda sono state transennate per consentire le operazioni. Non si registrano per fortuna feriti, ma i danni materiali ammonterebbero a oltre un milione di franchi.

Le cause dell'incendio sono al momento sconosciute. Non appena l'edificio sarà accessibile in sicurezza, gli investigatori della polizia cantonale di Zurigo faranno un sopralluogo.