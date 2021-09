Si schianta contro un veicolo di segnalazione

LUCERNA - Ha provocato notevoli disagi al traffico e ingenti danni materiali (ma nessun ferito) l'incidente avvenuto ieri sera sull'autostrada A2 in territorio di Schenkon (LU).

Erano per la precisione le 20.30, quando un furgoncino si è schiantato violentemente contro un veicolo di segnalazione che indicava la riduzione da due a una corsia per un cantiere. Nello schianto nessuno è rimasto ferito. Il camioncino ha però subito danni tali, che non è più stato possibile rimetterlo in moto e ha dovuto essere rimosso dalla carrozzeria di servizio.

I danni materiali, tra furgoncino e veicolo di segnalazione, superano i 30'000 franchi.