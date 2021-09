Un uomo trovato morto per strada

ZURIGO - La polizia comunale di Zurigo ha trovato questa mattina presto un uomo morto vicino al centro comunitario di Bachwiesen. Le forze dell'ordine presumono si tratti di omicidio e cercano testimoni. Un sospetto è stato arrestato.

Verso le 5.00 la polizia è stata chiamata al centro comunitario del quartiere di Albisrieden, dove gli agenti hanno trovato un uomo privo di vita, ha comunicato la polizia comunale di Zurigo. Il medico di emergenza del servizio di soccorso cittadino Schutz&Rettung non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, non ancora chiaramente identificato.

Sulla base delle prime informazioni della procura, della polizia e dei medici dell'Istituto di medicina legale, si deve presumere un omicidio, indica la nota, aggiungendo che la polizia comunale di Zurigo ha arrestato un sospetto.

La dinamica dei fatti e i retroscena non sono chiari e sono oggetto d'indagini da parte del ministero pubblico I per gravi crimini violenti e della Polizia cantonale di Zurigo in collaborazione con l'Istituto di medicina legale. Le persone che hanno notato qualcosa d'insolito al centro di Bachwiesen questa mattina presto sono invitate a presentarsi alla polizia cantonale, viene aggiunto.