Incendio in appartamento, un morto

ZURIGO - Una persona è morta oggi in un incendio in un appartamento a Zurigo. La sua identità non è ancora nota. Indagini sono in corso per chiarire la causa del rogo.

Poco dopo le 17.30 è giunta alla centrale d'emergenza la segnalazione di un appartamento in fiamme nel Kreis 3, sulla Manessestrasse, ha comunicato la polizia comunale. Secondo quanto riferito si tratta di un'abitazione in una palazzina plurifamigliare. Il corpo privo di vita è stato trovato dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento, precisa la nota, aggiungendo che l'identità della persona non è ancora stata determinata.

Gli investigatori della polizia cittadina e i medici dell'Istituto di medicina legale indagano sulla causa del decesso e sull'identità, precisa la nota. Sull'origine dell'incendio indagano gli investigatori della polizia cantonale di Zurigo, gli investigatori della polizia della città di Zurigo e l'istituto forense di Zurigo. I danni causati dall'incendio sono attualmente sconosciuti.