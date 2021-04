Travolto dagli alberi che aveva tagliato, morto un boscaiolo

SION - Un boscaiolo di 24 anni ha perso la vita ieri pomeriggio nei boschi di Ernen (VS). Il giovane, domiciliato nell'Alto Vallese, era impegnato a tagliare degli alberi abbattuti in precedenza, quando improvvisamente è stato travolto da uno di essi.

L'albero, scivolato verso il basso a causa della forte pendenza del terreno, ha colpito violentemente il 24enne per poi schiacciarlo sotto il suo peso. I soccorsi, subito allertati dai colleghi, hanno liberato l'uomo e lo hanno trasportato in elicottero in un sito più adatto a prestargli le prime cure. Ma i loro sforzi per salvargli la vita sono stati vani e il boscaiolo è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause della tragedia.