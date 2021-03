Muore investito da una valanga nella Val d'Anniviers

ZINAL - Un 42enne bernese è morto ieri investito da una valanga nella Val d'Anniviers (VS). Al momento dell'incidente l'uomo si trovava sopra Zinal in compagnia di altri tre escursionisti e di una guida alpina. Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale vallesana.

Rapidamente giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 42enne. Il gruppo di cinque persone era partito a piedi, con gli sci nel sacco, sul percorso del "Tour de Ciel" a un'altitudine di 3'450 metri. La valanga si è staccata poco prima delle 11.00 tra la capanna del Grand Mountet e quella d'Arpitettaz, travolgendo il malcapitato.

Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause esatte della tragedia. Ventisette persone, di cui 11 in Vallese, hanno già perso la vita durante l'inverno a causa di valanghe.

Polizia Vallese