Centrano l'unico albero in un raggio di decine di metri: 96enne in pericolo di vita

GISWIL - Sfortuna nella sfortuna per un 58enne obvaldese e la madre di 96 anni che, usciti di strada con la loro jeep, si sono scontrati contro uno dei rari alberi che punteggiano un vasto prato.

Oggi poco dopo le 14.30, il conducente e la sua passeggera procedevano su una strada che attraversa la campagna a Giswil quando, affrontando una curva, la vettura è uscita di strada finendo in un prato. Lì, si è scontrata contro l'unico albero presente in un raggio di alcune decine di metri.

Come riferisce la polizia cantonale in un comunicato, entrambi gli occupanti del veicolo sono rimasti feriti gravemente. L'anziana passeggera, in particolare, ha dovuto essere estratta dalle lamiere dell'auto, fra le quali era rimasta intrappolata. La 96enne è in pericolo di vita.

PolCa Obvaldo