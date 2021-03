Giovane cade nel vuoto, ferite gravi

BASILEA - Ieri sera a Basilea un 21enne è caduto nel vuoto per diversi metri dopo essersi arrampicato dal suo balcone su una passerella. Il giovane ha riportato ferite molto gravi e rischia di morire.

Secondo quanto si legge in un comunicato della procura, il giovane stava ospitando tre persone. Nel corso della serata, i quattro hanno deciso di salire sul tetto e raggiungere una passerella che collega due immobili.

Per motivi ancora da chiarire, attorno alle 22:15 il 21enne è improvvisamente caduto nel vuoto. Dopo l'incidente non era cosciente e i suoi amici hanno chiamato i soccorsi. Indagini sono in corso per chiarire l'accaduto e si cercano testimoni.