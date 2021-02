Corteo di carnevale per il paese, interviene la polizia

BENKEN - Niente carnevali quest'anno, a causa del coronavirus. Ma c'è chi ha voluto sfidare le misure prese per contenere la pandemia.

Oggi un gruppo di circa 150 persone si è riunito a Benken, nel Canton San Gallo, per festeggiare il tradizionale appuntamento, stando a FM1Today.

Il portavoce della polizia di San Gallo Pascal Häderli ha confermato l'intervento a 20 Minuten: «Circa 150 persone si sono riunite in piccoli gruppi per un tratto di circa un chilometro». Sul posto è stato anche avvistato un carro di carnevale, ma al momento dell'arrivo della polizia non era in movimento.

Le forze dell'ordine hanno fatto appello al buon senso delle persone presenti, ma non è escluso che vengano distribuite anche delle multe. Tuttavia i partecipanti si sono dimostrati collaborativi, e attorno alle 15:45 tutto è tornato alla normalità.

Non è ancora chiaro chi abbia organizzato l'evento.