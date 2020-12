Noleggia una Lamborghini e sgomma in paese: 18enne dice addio alla patente

ERLINSBACH - Non è durato molto il "giro trionfale" di un 18enne che, fresco di patente, ha noleggiato una Lamborghini insieme ad alcuni amici per andare in giro a fare il «tamarro» (parole della polizia). Dopo aver disturbato con accelerate e sgommate la quiete notturna di un paese del canton Argovia è stato infatti fermato, denunciato e gli è stata ritirata la patente, ancora in prova.

Erano da poco passate le 23 quando, mercoledì, la polizia comunale di Aarau e la cantonale hanno iniziato a ricevere diverse lamentele per rumori a Erlinsbach, alle porte della capitale argoviese. Un'auto sportiva girava per il sobborgo facendo forti accelerate e provocando molto rumore. Intervenuti, gli agenti hanno potuto osservare il neopatentato all'azione e constatare eccessi di velocità «considerevoli» e un gran chiasso.

Fermato poco dopo alla guida di una Lamborghini 640 PS, il 18enne cittadino tedesco residente nel canton Glarona ha spiegato di aver noleggiato il veicolo con alcuni amici solo per qualche ora per farsi un giro. A bordo con lui c'era un ragazzo di 19 anni.

Il neoconducente 18enne è stato denunciato per gravi infrazioni del codice della strada e si è visto ritirare la patente in prova. La polizia cantonale ha inoltre disposto esami del sangue e delle urine a suo carico per il sospetto uso di sostanze stupefacenti e ha sequestrato il veicolo.