Party illegali a Zurigo, interviene la polizia

ZURIGO - Ristoranti, bar e negozi devono chiudere alle 19. Il provvedimento introdotto dalla Confederazione per contrastare la diffusione del coronavirus vale per tutti. Ma non tutti la rispettano. Ne sa qualcosa la polizia cittadina di Zurigo, che tra l'11 e il 13 dicembre ha controllato cinquanta attività. E in dieci casi è dovuta intervenire, anche per la mancanza di un piano di protezione.

Sempre nel weekend, nei confronti di una dozzina di persone è inoltre scattata la denuncia per mancato rispetto delle disposizioni. La polizia è infatti dovuta intervenire per interrompere alcune feste private organizzate in appartamenti appositamente presi in affitto. In un caso, erano presenti troppe persone. Negli altri, gli agenti sono stati allertati per disturbo della quiete pubblica.

Oltre una ventina di chiamate riguardavano, inoltre, assembramenti di persone.