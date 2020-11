Covid: 72 decessi nelle ultime 24 ore

BERNA - Sono 6'126 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera nelle ultime 24 ore (nel weekend, quindi in 72 ore, erano stati 21.926). A comunicarlo, come di norma, l'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp).

Un numero relativamente più basso rispetto agli ultimi giorni, quindi, che cozza con la conta dei decessi: ben 72 in un solo giorno ( nel fine settimana erano stati 93 spalmati su tre giorni). Alto è pure il numero di ospedalizzazioni: 316. Le nuove infezioni venerdì erano state 9 207, i decessi 52, e le ospedalizzazioni 279.

I tamponi effettuati in tutta la Confederazione sono stati 22'157, con un tasso di positività del 27,6%. In totale salgono a 182'303 i positivi da febbraio a oggi.

Per quanto riguarda il lavoro del contact tracing, si contano 39'951 persone in isolamento, e 31'906 contatti in quarantena. Le persone aggiuntive poste in quarantena dopo l'entrata in Svizzera sono 10'651.