Adolescente senza vita in casa, arrestato un 40enne

LANDERON - Un'adolescente è stata ritrovata senza vita lo scorso 12 settembre in un appartamento di un uomo sulla quarantina a Landeron, nel canton Neuchâtel. «La vittima aveva una relazione con quest'ultimo», il quale è stato posto in detenzione.

L'età della vittima, di origine straniera, si situa tra 12 e 15 anni ma ancora non è possibile determinarlo con certezza, ha indicato oggi all'agenzia Keystone-ATS la polizia cantonale neocastellana, confermando una notizia pubblicata dal giornale locale Arcinfo. L'adolescente aveva consumato alcol e fatto uso di stupefacenti.

L'uomo sulla quarantina arrestato era già noto alle forze dell'ordine per traffico di stupefacenti. L'uomo è stato arrestato per atti sessuali con fanciulli e omissione di soccorso.

La polizia ha aperto un'inchiesta - diretta dalla procura - per far luce sulla vicenda e non fornirà ulteriori informazioni per rispetto della vittima.