Sbaglia la curva, si schianta. Grave un centauro 53enne

INNERTKIRCHEN - Un motociclista di 53 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale a Innertkirchen (BE): nell'affrontare una curva a sinistra è caduto andando a sbattere contro il guardrail. Lo ha comunicato la polizia cantonale bernese precisando che l'uomo è stato trasportato all'ospedale con un elicottero della Rega.

Il fatto - indica il comunicato - è avvenuto poco dopo le 9.30 quando il centauro, che faceva parte di un gruppo di tre motociclisti, stava percorrendo la strada del Grimsel da Innertkirchen in direzione di Guttannen.

Per la durata delle operazioni di soccorso la strada del Grimsel è stata percorribile solo a senso alternato ma anche in determinati momenti completamente bloccata. La polizia ha avviato indagini per capire le cause dell'incidente.