I falsi nipoti si intascano 19'000 franchi

BASILEA - Una situazione d'emergenza e una telefonata ai nonni per chiedere aiuto: «Mi servono tot. mila franchi, in fretta». Ma non è vero niente. Purtroppo, almeno in due ci sono cascati - come comunica la Cantonale di Basilea - e i malfattori sono riusciti a intascare rispettivamente 15'000 e 4'000 franchi.

Una terza persona ha rischiato davvero grosso, venendo in contro a una richiesta di 80'000 franchi, già in parte prelevati, solo grazie a una telefonata alla figlia che ha permesso di smascherare la truffa. I responsabili, spiega la polizia, sono un uomo e una donna che si esprimono in tedesco "hochdeutsch".