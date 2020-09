Travolto e ucciso da un tronco d'albero

SAN GALLO - Un uomo di 58 anni è morto ieri poco prima di mezzogiorno dopo essere stato colpito dal tronco di un albero mentre disboscava con un collega una zona forestale a St. Peterzell (SG) su terreni scoscesi. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale sangallese.

L'albero abbattuto è caduto in direzione del 58enne, nonostante il sostegno di un verricello: l'uomo non è riuscito a mettersi in salvo in tempo ed è stato colpito dal tronco, riportando gravi ferite, precisa la nota.

Nonostante il dispiegamento immediato dei primi soccorsi e l'intervento della Rega, il medico di emergenza ha dovuto interrompere la rianimazione senza successo.