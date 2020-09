Ragazzini caduti dal tendone, uno è morto

ZURIGO - È morto uno dei tre ragazzini caduti ieri sera da una tenda parasole situata nell'area dell'edificio scolastico a Uster, nel canton Zurigo. La vittima aveva nove anni.

Gli altri due (di 9 e 11 anni) si trovano ancora in ospedale, il secondo in condizioni critiche ma stabili, ha indicato poco fa la polizia cantonale zurighese.

I tre bambini si erano arrampicati intorno alle 19.00 sulla grande tenda, stesa quale riparo contro il sole. Il telone ha però ceduto e i tre sono precipitati per circa tre metri. Per soccorrerli sono intervenuti anche due elicotteri della Rega. In un primo tempo la polizia aveva parlato di ferite di entità non determinata.

