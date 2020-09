Incendio in bagno: nove persone intossicate

FüLLINSDORF - Un bagno è andato completamente distrutto. E nove persone sono state portate in ospedale per una sospetta intossicazione. È il bilancio di un incendio che si è verificato ieri poco dopo le 22 in uno stabile abitativo di Füllinsdorf (BL).

Il rogo sarebbe stato causato da una candela, come fanno sapere le autorità locali. Per via del fumo sviluppatosi all'interno dell'edificio, circa trenta persone sono state allontanate. Hanno però potuto rientrare in casa non appena l'incendio era stato domato dai pompieri.