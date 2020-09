«La maggior parte dei casi è ancora a Zurigo, Vaud e Ginevra»

BERNA - L'UFSP ha segnalato oggi 405 nuove infezioni di covid nelle ultime 24 ore. «I ricoveri sono stabili - ci tiene a sottolineare il portavoce Stefan Kuster in occasione dell'odierno bilancio fornito da Berna -. L'aumento è più lento rispetto alla prima ondata. Ma è continuo», aggiunge il nuovo mister coronavirus.

Chi più, chi meno - Il numero di casi, va detto, varia a seconda del Cantone. Ciò riflette anche le misure adottate dai Cantoni: mentre un leggero aumento si è registrato a Vaud, Argovia e Berna, si registrano meno casi, ad esempio, in Ticino e San Gallo.

Età in aumento - «La distribuzione per età è diversa rispetto alla prima ondata. Tre quarti dei casi riguardano attualmente persone di età inferiore ai 40 anni, il 25 per cento oltre i 40 anni. Con la prima ondata è stato il contrario», prosegue il portavoce. Lo sviluppo che preoccupa l'UFSP è però l'aumento dell'età media delle persone infette. «Dobbiamo impedirlo», ha detto Kuster. Al momento la metà dei contagiati ha meno di 31 anni, ma è un numero che si sta nuovamente spostando verso l'alto.

Secondo Kuster, «non è possibile prevedere come si svilupperà la situazione. Ciò dipende da vari fattori: il ritorno dei viaggi, dei grandi eventi, ma anche dell'autunno. Siamo tutti confrontati con la sfida di contrastare una nuova ondata».

Test entro 24 ore dal contagio - «Idealmente, le persone colpite dovrebbero sapere entro 24 ore se hanno contratto il virus», conclude. A tal fine, l'UFSP sta lavorando con i Cantoni su una nuova strategia di test. Che stanno andando bene.

Virginie Masserey (che presso l'UFSP si occupa proprio di malattie infettive) ha parlato invece del programma di controllo delle infezioni e vaccinazioni: «È importante continuare ad aderire alle misure di contenimento. Ciò significa che dobbiamo mantenere le distanze sociali e limitare i contatti con gli altri. In caso di infezione, la quarantena deve essere osservata e deve essere utilizzata l'app Swiss Covid», sottolinea.

Sulla quarantena aggiunge: «Al momento, la quarantena è il modo migliore per spezzare la catena dell'infezione. Si parla molto della necessità di test più veloci. Ma i nuovi test rapidi di Roche non saranno pronti per l'uso prima della fine del mese».

Sulla possibilità di estendere il vaccino antinfluenzale stagionale a tutta la popolazione, Masserey conclude spiegando che «non sarebbe in fondo una brutta idea, il problema - sostiene - è che non ci sarebbero vaccinazioni sufficienti per tutti, motivo per cui si consiglia di vaccinare in particolare le persone a rischio. Anche se è stato specificato che la normale vaccinazione antinfluenzale non aiuta contro il coronavirus».