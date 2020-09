Grave caso di violenza domestica: «Diverse persone ferite»

SAN GALLO - Grave episodio di violenza domestica dai contorni ancora misteriosi oggi a San Gallo. I dettagli della vicenda non sono al momento noti, ma secondo un portavoce della polizia cantonale diverse persone sono rimaste ferite.

L'addetto stampa Florian Schneider ha confermato informazioni in questo senso divulgate da vari portali svizzerotedeschi. La polizia è intervenuta in forze, con numerose pattuglie della comunale e della cantonale giunte in Speicherstrasse così come i soccorsi e la scientifica.

Testimoni oculari riferiscono che le forze dell'ordine hanno isolato la zona poco dopo mezzogiorno, si legge su Tagblatt.ch, sito del quotidiano locale. Decine di agenti sarebbero in servizio, alcuni dei quali armati. La linea ferroviaria dell'Appenzeller Bahn è stata interrotta fra San Gallo e Notkersegg.